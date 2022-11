Ansambel Su/mi andis välja uue loo "Goodbye"

Su/mi on alternatiivsugemetega elektroonilist indie-poppi viljelev bänd, mille liikmed on Jan Kuusemets, Eke Allikvere ja Frederik Welk.

"Goodbye" räägib tõestisündinud kogemusest, mida paraku kogevad paljud kväärnoored. "See lugu on minu jaoks väga isiklik. Kirjutasin selle peale seda, kui mu vanemad otsustasid, et minu identiteet on miski, mida ma ei tohi oma nooremate õdede-vendadega jagada, mistõttu ma pidin lõpetama nendega suhtlemise. See oli valus kogemus. Tundsin, et pean need tunded endast kuidagi välja saama ning nii see laul sündiski," sõnas laulu autor Frederik Welk.