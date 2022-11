Tallinnasse kolinud tippkokk on teenindanud nii Leonardo DiCapriot kui ka Tom Cruise'i

15- aastaselt kokatööd alustanud Kim Mikkola on üks Põhjamaade tuntumaid ja hinnatuimaid noori kokki. Suvel Tallinnasse kolinud Mikkola on oma karjääri jooksul teenindanud mitmeid maailmastaare, kuid tee sinna pole olnud oma raskustega.

Mikkola loodud Inari on üks Helsingi üks popimaid restorane, mis on välja teeninud ka Michelini tärni. Suvel pani ta Soomes Inari kinni, pakkis meeskonna kaasa ja kolis Tallinna, et siinsele restoranimaastikule oma jälg jätta.

"Helsingi ja Soome inimesed suhtuvad üha positiivsemalt oma toidukultuuri. Siin on juba suur vahe võrreldes ajaga, mil ma alustasin, see oli 2000ndate alguses, ja see muutus jätkub." See pole aga põhjus, miks ta Eestisse tuli.

"Mulle väga meeldib Tallinn. Loomulikult pole ma põhjalikult kogu Eestiga tutvunud. Aga mulle tõesti meeldib Tallinn, siinne õhkkond ja inimesed ning see kogukonnavaim, kuidas asju koos tehakse. Seda ma naudin tõsiselt ja see on mulle oluline. Seepärast olengi siin."

Kuigi inspiratsiooni kokaks hakkamisel sai ta telekokkadelt, ta ise telekokk ei ole, aga on kokanud teleekraanil näiteks koos maailmakuulsa Gordon Ramseyga.

Aga selleni jõudmiseks on Mikkola pidanud palju vaeva nägema ja üle elama ka raskemaid aegu näiteks Kopenhaagenis, kus ta magas raudteejaamas, käis pesemas ujulas ja McDonaldsis tasuta Wi-Fi-t kasutamas.'

Kui ta alustas, oli normaalne töötada kuus päeva nädalas ja teinekord võisid tööpäevad venida ka 20-tunnisteks. See on aga sihile viinud. Muu hulgas on Kimi toitu maitsnud ja kiitnud nii mõnedki maailmastaarid.

"Kindlasti olen paaril korral teenindanud Leonardo DiCapriot New Yorgis. Ma ei mäleta, kas käis ka Brad Pitt. Tom Cruise oli küll." DiCaprio oli aga tema sõnul kahtlemata üks naljakamaid.

"Oli üks suur üritus. Loomulikult oli tema ümber terve hulk ilusaid tüdrukuid. Ta tegi seda, et viskas noa ja kahvli taldrikule, kõik vaikivad ja mõtlevad, milles asi, ja tema ütleb: "See toit on oivaline!"."

Sellised momendid on aidanud tal staarihirmust üle saada. "See on päris hea ametis, kus pidevalt suhtled inimestega."