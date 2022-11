Viljandi folgi juubelipeo kujunduse autor on Kaia Rähn

Tuleval suvel 30 aasta juubelit tähistav Viljandi pärimusmuusika festival korraldas üle aastate taas tunnuskujunduse konkursi, kuhu laekus töid 50 autorilt ning kokku esitati 69 plakatit. Festivali tunnuskujunduskonkursi esimese koha stipendiumi võitis Kaia Rähn. Teist ja kolmandat kohta jäid jagama Lii Ranniku ning Janno Preesalu.

Juubelifestival on pühendatud päikeselisele pidutsemisele, peokommetele ja helgele tulevikulootusele ning festivali teema on "Kõlagu!".

Kujunduskonkursi žürii liikme, Viljandi linnakunstniku Kristi Kangilaski sõnul pidid disainerid sel korral oma töödega mitmesse väravasse korraga lööma. "On juubel, mis peab olema kuidagi näha. On pidu, on "Kõlagu!" – mismoodi seda kõike plakatile tuua?" arutles ta.

Kangilaski sõnul jäi konkursil silma, et kujundajatel ja illustraatoritel on olnud hea ligipääs kujundusprogrammidele. "See on ühest küljest hea, sest tööd on professionaalsed ja nendega on festivalil hiljem kergem edasi liikuda. Samas loob see mingisuguse eelduse visuaalse keele ühesarnaseks muutumiseks," märkis linnakunstnik.

Kangilaski pilgu läbi tõstis esikolmiku teistest ettepoole see, et need suutsid kohe silma jääda. "Plakati eesmärk on silma hakata. Vaatad üle välja, kus on äärmiselt palju infot, ja midagi sealt püüab su pilgu. Nende tugevus oligi see, et nad suutsid silma hakata," kirjeldas Kangilaski.

Žüriisse kuulusid lisaks Kristi Kangilaskile veel festivali kunstnik Triin Amur ning festivali korraldusmeeskond.