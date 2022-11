ETV uus saatesari "Koduteel" räägib sünnipere hoolest ilma jäänud laste lugusid

Igal aastal käivad lastekaitsjad tuhandeid kordi kodudes lahendamas kriise, mille üks osapool on laps või mitu last. Rohkem kui kahesajal korral tuleb laps kas jäädavalt või püsivalt oma kodust eemale viia. Täna kasvab Eestis pere- ja asenduskodudes 800 last, kes kõik vajavad tuge ja hoolt.

"Oli palju nälgimist, külm oli ja ruumi oli vähe," meenutas saatesarjas osaleja oma lapsepõlve. "Me räägime mineviku lugusid, aga see teema ei ole minevikus – see teema on ka täna, praegu aktuaalne," sõnas saate toimetaja Teet Teder.

Saatesari "Koduteel" avab esmaspäeviti asendushooldusel kasvavate laste ja nende ümber olevate täiskasvanute maailma. Sageli saavad need lood alguse katkisest lapsepõlvest, kuid pakuvad samas lootuskiirt, sest Eestis leidub suure südamega inimesi, kes on valmis sünnipere hoolest ilmajäänutele oma kodu ja hinge uksed avama. "Oleme süngete lugude juures, aga jõuame eluterve helguseni," tõdes Teder ja lisas, et saates oma lugu avavad inimesed on leidnud tee, kuidas katkisest kodust tulles kasvada terveks inimeseks.

Neljaosaline sari keskendub eri teemadele, nagu sünniperes kriisi sattumine ja sellest väljumine, asutusepõhises asenduskodus ja uues peres kasvamine ja ka sellele, kui olulised on oma sünniperest eraldatud laste juured ehk oma päritolust teadmine. Läbi erinevate kohtumiste saavad vaatajad ka teada, milliste rõõmude ja väljakutsetega seisavad silmitsi inimesed, kes soovivad pakkuda lapsele kodu ja kuidas asenduskodus üles kasvanud lapsed oma elu edaspidi korraldavad.

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõunik Nadežda Leosk loodab, et sari julgustab inimesi mõtlema võimalusele pakkuda hoolt ja armastust lastele, kes ei saa kasvada oma pere rüpes. "Jõuluaeg on imede aeg ning imet ootame me kõik, eriti just lapsed," sõnas ta.

ETV "Koduteel" saatesari on välja kasvanud algul ETV+ eetris olnud samateemalisest ja ka sama nime kandvast dokumentaallugude sarjast, mille idee autorid on rahvusringhäälingu ajakirjanikud Jevgenia Volohhonskaja ja Tatjana Gassova. Möödunud aasta jõuludel tele-ekraanile jõudnud lood on eestikeelse tõlkega nähtavad Jupiteri keskkonnas, uute kohtumistega rõõmustab ETV+ vaatajaid ka eesseisvatel pühadel.

"Koduteel" alustab ETV ekraanil esmaspäeval kell 20. Saatejuht on Christel Karits, režissöör Hanna Šein-Meier, toimetaja Teet Teder ja produtsent Olga Hartšuk. Sari on valminud Eesti Rahvusringhäälingu ja sotsiaalkindlustusameti koostöös ESF projekti "Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine" toel.