Steven Ilves avaldas uue singli "Kesköösel korra"

Lugu valmis koos tuntud produtsendi ja laulukirjutaja Sander Sadamiga. Noormeeste enda sõnul on see üks tugevamaid ja kaasahaaravamaid laule, mis nad Stevenile kunagi kirjutanud on.

"Kesköösel korra" pakub inimestele elulistest olukordadest palju äratundmisrõõmu ning on tugevalt mõjutatud briti indie-popist. Lugu viib kuulajad suvisest energiast pakatavale audiorännakule.

"See pala pole lihtlabane laul armuvalust, vaid räägib, kuidas mõndasid otsuseid võetakse liiga kergekäeliselt vastu ja kuidas vahepeal tundub su elu kesköösel täiesti pahupidi olevat", kommenteeris Ilves oma uut singlit.