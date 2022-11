Henrik Kalmet analüüsis Eesti jalgpalli tagasihoidlike tulemuste põhjuseid

Enne selle aasta sügist on on Eesti meeste U19 jalgpallikoondis kolme aasta EM-i valikmängud lõppenud Eesti jaoks kaotusega. Kui meeste koondis ei ole kolme aasta valikmängudes ühtegi väravat löönud, siis Eesti naise U19 jalgpallikoondis on EM-i valiktsüklites ka palli väravasse löönud ja ühe võidu kirja saanud.

"Viimane kord kui A. Le Coq areenal keegi hästi mängis oli 2005. aastal kui mängijaks oli Lenny Kravitz," sõnas Kalmet.

Kalmet märkis, et kuigi Eesti jalgpallis on toimunud positiivseid arenguid nii meeste kui ka naiste osas, ei saa väita, et seis on hea ja läheb muudkui paremaks.

Jalgpall on Eesti populaarseim spordiala ning harrastajate ja treenerite puudust ei ole – pigem on probleem, et jalgpall meelitab teistelt spordialadelt mängijaid üle. Kalmet tõdes, et Eesti jalgpallielu jälgides tekib paratamatult küsimus, kas asjad on ikkagi õigel rajal või tehakse midagi valesti. Näitleja viitas, et asi võib olla selles, et viimased 29 aastat on Eesti jalgpallimaastikku juhtinud üks ja sama inimene.