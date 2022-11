Elina Martinson andis välja singli "Thousand Times"

Lavadest eemal oldud aja vältel on Martinson enda sõnul palju kasvanud nii laulukirjutaja, muusiku kui ka lauljana. Varasemalt jazz-maastikul enamasti live-bändiga koos figureerinud Martinson on astunud sammu produtseeritud muusika suunas ning tunneb end hetkel koduselt just selles valdkonnas.

Laul "Thousand Times" räägib muusiku sõnul kahest inimesest, kes on teineteist leidnud ja tunduvad üksteise jaoks justkui liiga head olevat, kuid erinevatel põhjustel on kokkujäämine siiski võimatu. Koosveedetud aastad aga loovad unistava illusiooni, et kahekesi võiks kasvada koos vanaks.

Martinson soovib, et kuulaja mõtleks seda laulu kuulates oma elupartneri peale ning loodab, et inimesed ei annaks teineteise osas liiga kergekäeliselt alla, vaid pingutaksid selle nimel, et olla üksteise jaoks parimad versioonid iseendast.

Laulu muusika ja sõnade autor on Elina Martinson, produtseeris Maris Pihlap.