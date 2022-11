Tallinna jõuluturg valmistub reedeseks avamiseks

Tallinna jõuluturg valmistub kahe aasta järel esimeseks piirangutejärgseks tralliks – paviljone on veidi rohkem ja müüjad on asunud neid juba sisustama.

Koroonapiirangud tegid jõuluturu väiksemaks, kuid külastajate hulk oluliselt ei vähenenud, ütles turul müüv Rätsepa talu peremees Allan Aujärv. Kohalikud inimesed leidsid tee turule, sest restoranid olid kinni.

"Piirid olid enamasti kinni. Kui me mõtlesime, et turiste ei tule, siis venelasi oli palju. Me mõtlesime, et nemad on turistid, tegelikult on nad siin kohalikud elanikud, lihtsalt suhtlevad vene keeles. Kohalik Eesti rahvas väga hästi käib," rääkis Aujärv.

Jõuluturu perenaine Maive Nahksepp kontrollib, kas letid ja uksed toimivad. Puidust paviljone on aegade jooksul uuendatud ja juurde ehitatud – see on lahtivõtmise ja kokkupaneku ning lumiste katusedetailide ladustamise tagajärg.

Turg pole ka sel aastal saavutanud piiranguteaja eelset suurust, kuid mõni paviljon on juures. Neis ootavad külastajaid ka kohalikud väikeettevõtjad.

"Mul on äärmiselt hea meel tõdeda, et hästi palju on Eesti väikeettevõtjaid – väiketootjaid ja perefirmasid, kes oma tooteid siin turul ka pakuvad," ütles Nahksepp.

Ta loodab, et ilusaima jõuluturu tiitliga Tallinn meelitab sel aastal rohkem külalisi välismaalt. Turg on tänavu kauem lahti – õhtul kuni kella 20, pühapäevast neljapäevani saab süüa kuni kella 22, nädalavahetusel kella 23.

Jõuluvana on samuti kohal. "Meil pole juba kaks aastat jõuluvana olnud ja rõõm on tõdeda, et sel aastal ta tuleb. Ta jõuab kohale esimesel advendil ja on siin kuni jõuluturu lõpuni," kinnitas Nahksepp.