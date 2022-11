Ansambel All Stars andis Madis Millingu auks välja plaadi

"Ma olen selles absoluutselt veendunud, et täna oleksime neljakesi proovi teinud," sõnas Kärt Anvelt ja selgitas, et kuna Millingu 50. aasta juubel sattus koroonaaega, oleks mees kindlasti soovinud peo sel aastal maha pidada. "Reedel oleks olnud tema juubeli tähistamine. Seal oleksime esinenud meie, Madise bänd Mustad Kolonelid, ansambel Kala ja Henrik."

Millingu saabuva sünnipäeva tähitsamiseks otsustas bänd 22 aastat tagasi tehtud lood plaadile panna. "Las see olla väikene monument mälestamaks Madist väga toredast ajast, mil me seda show-bändi tegime," sõnas Henrik Normann.

Normann meenutas, et All Starsi aktiivsel tegutsemisperioodil kutsusid bändi esinema ka erinevad ettevõtted. "Mäletan, kuidas All Stars kutsuti ühte rahvamajja esinema. Sõitsime bussiga sinna ja Aarne Valmis ütles, et maja on puupüsti rahvast täis. Jõudsime kohale ja oligi – inimesed olid õues järjekorras."

Rahvamaja ees plakatit vaadates selgus, et inimestele oli välja reklaamitud, et esinevad nii All Stars kui ka Maie ja Valdur. "Meil ei olnud plaanis Maie ja Valdurina sinna minna ja ütlesin, et mul pole parukat ega kleiti. Kultuurimaja töötaja põgenes tualetti, lukustas ennast sinna ja nuttis. Madisega ütlesime, et tulge välja, aga ta ütles, et ei tule, sest ta lüüakse maha, kuna inimesed ei tulnud All Starsi vaid Maie ja Valduri pärast," meenutas ta.

"Tegime Madisega enne kontserti Maie ja Valduri sketšid raadioversioonis ära – läksime oma nägudega ja ütlesime, et meil jäid kostüümid koju. Rahvas rahunes ja võttis ka bändi vastu."