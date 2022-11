Harrison Ford muudetakse "Indiana Jonesi" uues filmis tehnoloogia abil nooremaks

"Indiana Jonesi" viienda osa filmimised on hetkel käimas ning filmitegijad avaldasid, et selles saab näha Harrison Fordi nooremana, kui ta tegelikkuses on.

Noorendavat tehnoloogiat kasutatakse filmi avastseenis, mis leiab aset 1944. aastal ühes lossis ning kus toimub konflikt Indiana Jonesi ja kohaliku natsigrupi vahel.

Režissööri James Mangoldi sõnul toimub edasine tegevus aastal 1969, kus kujutatakse Fordi juba tema tegeliku väljanägemisega.

Fordi sõnul oli veidi kõhedusttekitav ennast taas nooremana näha. "Kuid see on esimene kord, kus see usutavalt mõjub. Ma arvan, et ei taha isegi teada, kuidas see tehnoloogia toimib, aga see toimib," rääkis ta. "Siiski ei pane see mind tahtma olla taas noorem. Ma olen õnnelik oma praeguses eas."

Filmis "Indiana Jones 5" mängib natsist pahalast Mads Mikkelsen ning lisaks Mangoldile kirjutavad stsenaariumi Jez Butterworth ja John-Henry Butterworth. Film esilinastub 30. juunil 2023. aastal.

