Südamearst Margus Viigimaa: Pühajärv on andnud elu Suurele Emajõele

"Muistend räägib, et Pühajärv tekkis Linda pisaratest, kui ta leinas oma poegi," tutvustas Viigimaa.

"Kõige olulisem on Pühajärve ilu - see ilu ja väärikus. Väga paljud kunstnikud on maalinud Pühajärve, nad on käinud Pühajärve kaldal. Friedebert Tuglas juhatas selle kirjanike seltskonnas sisse ja Konrad Mägi on teinud siin kaheksa teost," sõnas Viigimaa.

"Inimesele annab see palju tervist," rääkis arst. "Inimene saab siin ümber jalgrattaga sõita, kõndida, suusatada - liikumine on tervise alus. Eks ma kõnnin Tallinnas ka hästi palju / .../ aga siin kõndimine annab vaimule palju rohkem," arvas ta. "Vaimu ja keha ühtsus on see, mis muudab sind paremaks inimeseks - sinu tervis muutub paremaks."

"Pühajärv on nagu ilus naine, mis on andnud elu Väiksele Emajõele - Väiksele Emajõele ja hiljem Suurele Emajõele. See on ju Eesti kõige tähtsam jõgi," ütles Viigmaa.

"Eesti imelised maamärgid" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20. Sarjas räägivad tuntud ja erinevate elualade inimesed Eesti loodusele omastest ja ainulaadsetest sümbolitest.