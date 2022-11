Ilmusid "Avatari" teise osa treilerid

"Avatari" esimene osa ilmus 2009. aastal ning on siiani enim tulu teeninud film maailmas, kogudes enam kui 2,7 miljardit dollarit. Film linastus kinodes uuesti sel sügisel ning praegu on seda võimalik vaadata ka Disney+ voogedastusplatvormil.

Filmisaaga teine osa kannab pealkirja "Avatar: The Way of Water" ning selle režissöör on James Cameron, kes sõnas, et on filmi loomisega tegelenud alates 2013. aastast. "Sellest peab saama kolmas või neljas enim tulu teeninud film maailmas, et kuludega tasa teha," teatas ta.

Vaata "Avatar: The Way of Water" uut treilerit siit:

Vaata "Avatari: The Way of Water" esimest ametlikku treilerit siit:

Film esilinastub tänavu 16. detsembril.