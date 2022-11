Kadrisandid soovivad tasakaalustada Halloweeni pealetungi

Kuigi kadripäev on alles reedel, on kadrisandid juba alustanud ringkäiku Eesti koolides. Kadrikombestiku õppe eesmärk on pisutki tasakaalustada noorte seas üha levivat Halloweeni-kultust. Sest seda, mida Eesti rahvapärimusest mäletada ja nüüdisaega kaasa võtta, on meil küllaga.

Kadripäev on vana ja rikkaliku kombestikuga tähtpäev, mis tagas karjaõnne. Et pärand ei ununeks, selle eest hoolitseb Rahvapärimuse Kool, Heimtali Põhikooli lapsed täitsid teisipäeval kõiki kadrisantimise juurde kuuluvaid ameteid, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Huvijuht Eneli Rimpel ütles, et kuigi Halloweeni pealetung teda otseselt ei häiri, siis see annab võib-olla aimdust sellest, mis üleüldse maailmas toimub. "Ja ma arvan, et ongi siin õigel kohal tuua rohkem mängu kadri- ja mardipäeva Halloweeni kõrvale," sõnas Rimpel.

Rahvapärimuse koolitaja Terje Puistaja ütleb, et kuigi kadripäeva peetakse naiste pühaks, on vähetuntud fakt, et kadrideks käisid sageli hoopis mehed, sest suure talu perenaisel oli muudki teha. Lapsi muidugi kaasa ei võetud.



"See ikka puht meeste värk. Ja lapsed ei käinud sandis, lastel ongi kõige raskem sellest aru saada. Meie, täiskasvanud, käisime sandis, meie tõime õnne, meie võtsime vastu ande," ütles Puistaja.

Terje Puistaja sõnul on mardi- ja kadrikombestik pidevas muutumises, kuid sellegipoolest ei tasu karta, et midagi tehakse valesti.



"Küsige vanaemade- vanaisade käest kuidas nemad sandis käisid, kes nad olid, mida nad tegid. Mida nad laulsid, kas nad mäletavad midagi. Mõnikord on lapsed targemad kui vanad, aga mõnikord on vastupidi," lausus ta.