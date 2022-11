Sal-Saller kohtumisest tuntud bändiga: olime nördinud, et pidime mingeid ameeriklasi vedama

Raual ilmus äsja uus raamat "Ühes väikses Eesti linnas", kus ka Sal-Salleri kohta lugeda saab. "See on omamoodi järg "Mustale porile" ja samas ka mingil määral kattub sellega," kommenteeris ta. "On huvitav lugeda, saad ise ka teada paljusid asju, mida ei ole enne teadnud - näiteks seda, et Mihkel tahtis Lennaga heavy-bändi teha. Seda ma ei teadnud," muigas ta.

Sal-Saller meenutas saates ka huvitavat seika, kui ta Singer Vingeri ja Red Hot Chili Peppersiga bussi jagas. "Singer Vinger sõitis Soome esinema ja mina smuugeldasin end sinna samasse bussi kaasa," meenutas ta.

"Me olime kõik ilgelt nördinud ja vihased, et peame mingeid ameeriklasi vedama kuhugile," rääkis ta, et Red Hot Chili Peppers võeti peale Vantaa lennujaamast ning seetõttu läks neil kauem aega, et esinemispaika jõuda. "Meie ei teadnud nendest mitte midagi, polnud kunagi kuulnud. Ma arvan, et see oli nende teise plaadi aeg - nad ei olnud veel Euroopas väga tuntud."

"Ma mäletan, kui laulja võttis särgi seljast ära ja näitas, et ta on just omale selja peale linnu tätoveerinud," lausus Sal-Saller. "Kidramees oli kössis kuskil bussimehe selja taga - istus terve tee, ei rääkinud kellegagi ... aga meeleolukas reis oli," kinnitas ta. "Oleks teadnud, oleks selfie teinud," naljatles muusik. "Aga polnud millegagi teha sel ajal."