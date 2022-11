"Kinoteatri MM katarsis": koreograaf Zubko õpetas jalgpalluritele tantsusamme

Kahe õhtuse MM-i jalgpalliülekande vahel täidab Kinoteater lüngad jalgpalli mõtestamisel, mis Aet Süvaril, Marek Lemsalul ja Indrek Zelinskil taktikalaua taga kohmitsedes paratamatult sisse jäävad.

"Prantsuse koondise ründaja Kilian Mbappe teenib 17 eurot sekundis ja on minu sissejuhatuse jooksul teeninud umbes 800 eurot. Arvutasin kokku, et kui teie täna magama lähete - õndsalt kaheksa tundi magate - siis hommikuks on Mbappe teeninud 489 600 eurot ehk peaaegu pool miljonit," lausus saatejuht Kait Kall sissejuhatuses.

Saatesarjal "Kinoteatri MM katarsis" on kokku kaheksa osa ning teisipäevases saates sukeldusid pallimängu nüansidesse tegevjalgpallur Henrik Kalmet ning saatejuhid Kait Kall ja Karl-Andreas Kalmet.