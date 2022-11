Astronaudiks pürgiv Maris Tali: Eestist kandideeris kõige rohkem naisi

"Eelmine kord oli 8000 inimest, aga seekord oli üle 20 000 inimese - ma seda küll ei oodanud," rääkis astronaudikandidaat Tali, kui palju inimesi sel korral astronaudiks saada pürgib.

"Euroopa kosmoseagentuuril on üsna sarnased nõudmised NASA-le, nii et miinimum on magistrikraad - alati aitab kui on mingi kõrgem kraad. Aitab, kui on piloodipaberid - isegi privaatpiloodi paberid - aitavad ekspeditsiooni- ja sukeldumiskogemused," kirjeldas Tali, lisades, et muidugi peab ka tervis korras olema.

"Minu taust on teaduses, nii et ilmselt selle pärast sain läbi esimesest sõelast. Mul on doktorikraad füüsikas ja ma olen üsna aktiivne, teen erinevaid ekstreemsporte," tutvustas Tali ennast.

Tali töötab ka praegu Euroopa kosmoseagentuuris. "Ma töötan tehnoloogiakeskuses Hollandis ja ma olen elektroonikainsener, nii et ma töötan elektroonikaga, mis on satelliitide peal," rääkis ta oma tööst.

"See protsess ise on väga pikk. Esimene kuupäev, milleks pidi oma kandidatuuri sisse andma, oli eelmine juuni ja peale seda oli kuus erinevat vooru," ütles Tali. Ta lisas, et kõige keerulisem olevat saada esimesest voorust edasi teisse. Koos Taliga sai veel 57 eestlast teisse vooru. "Eestist oli ka kõige rohkem naisi, kes kandideerisid," rääkis ta. Erinevates voorudes testiti näiteks probleemide lahendamise oskust, stressitaluvust, meeskonnatööd ning viidi läbi individuaalintervjuusid.

"Esimesed aastad on kindlasti treening, lisaks on praegu kuus Euroopa astronauti juba olemas, kes ilmselt järgnevatel aastatel missioonidel on. Täpset ajaperioodi on rakse öelda, aga umbes viie aasta pärast," tutvustas Tali lõpetuseks, mida väljavalitud astronauti ees ootab ning millal ta arvatavasti kosmosesse minna saaks.