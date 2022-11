Kirot avaldas uue singli "Maksab"

"Maksab" on inspireeritud maailma hetkelisest olustikust ja sellega kaasnevatest hirmudest. Kirot usub, et paljudel on toimetulekuga raskusi ning nendib, et ega ta ka ise erand ei ole. "Stressiolukorrad panevad meid arusaadavalt priiskama, kriiskama ja kapriise ülesse kiskuma. Samas võiksime me aktsepteerida, et alati ei ole kõige tähtsam imidži säilitamine ega materiaalne väärtus," seletas Kirot.

Kui varasemalt on Kiroti loomingus kõlanud nii džässi kui ka alternatiivrokki, siis sel korral viis koostöö produtsent Majestimiga räppari hoopis elektroonilisema žanrini. "Kuna minu looming artistina on päris sünge, siis tundsin, et saan enda agressiivset nooti trummile ja bassile talletada. Olen pikemat aega tundnud, et võiks katsetada natuke kiirematempolise rütmikaga, sest alternatiivsemat ja kulgevamat materjali on juba üsna palju genereeritud," lausus räppar. "Ärge imestage, kui sellest püssist veel mõni pauk tuleb, sest natuke vist hakkas kiirem kloppimine meeldima ka."

Kirot on varasemalt teinud koostööd mitmete mainekate artistidega, nagu Genka, Reket, Yasmyn, An-Marlen ja Säm ning erinevate digikanalite peale on tema diskograafia kogunud tänaseks päevaks üle kolme miljoni kuulamise.

Aastal 2020 andis Legendaarne Records välja Kiroti debüütalbumi "Südameta, kaptenisillalt", mis pälvis kriitikute ja kuulajate poolt sooja vastuvõtu. Tänavu kevadel ilmus läbi Legendaarse ka Kiroti teine album "Kes otsib, see leiab".