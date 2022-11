"See on ilmselt esimene ja viimane lugu bandžoga. Metsikult raske on seda pilli hääles hoida ja lihtne pole seda ka mängida", rääkis Kruuvi solist Allan Kasuk.

Bändi sõnul räägib "Aardekaart" räägib sellest, kuidas kõigis meis on olemas aardekaart, mis juhatab meid eesmärkideni. "Vaja on endasse uskuda," märkis bänd.