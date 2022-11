Eurovisiooni uus hääletussüsteem annab televaatajatele rohkem võimu

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas, et tuleva aasta Eurovisioonil tuleb uudne hääletussüsteem, kus televaatajad saavad otsustada, millised riigid pääsevad poolfinaalist lauluvõistluse finaali.

2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistluse finaali jõuavad riigid, kes on televaatajate lemmikud ning hääletada on võimalik üle maailma, olenemata riigist. Finaalis loetakse lisaks televaatajate omadele endiselt ka žürii hääli. Žüriisse kuuluvad eri riikide muusikavaldkonna spetsialistid.

"Kogu oma 67-aastase Eurovisiooni ajaloo jooksul on lauluvõistlus pidevalt arenenud, et jääda asjakohaseks ja põnevaks. Need muudatused tunnistavad saate tohutut populaarsust, andes maailma suurima live-muusika sündmuse publikule rohkem võimu," kommenteeris Eurovisiooni tegevjuht Martin Österdahl.

Eurovisioonil osalevate riikide televaatajad saavad hääletada telefoni teel helistades, SMS-i saates või Eurovisiooni äpi kaudu. Ülejäänud inimesed saavad hääletada veebilehel krediitkaarti kasutades. Seni oli lauluvõistluse hääletussüsteem püsinud samasugune alates 2009. aastast.

Mõlemast Eurovisiooni poolfinaalist hääletatakse finaali kümme riiki, millele lisanduvad suurriigid Hispaania, Saksamaa, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Itaalia. Lisaks saab otse finaali Ukraina, kes võitis lauluvõistluse 2022. aastal. Eurovisioon 2023 pidu peetakse sel aastal Suurbritannias Liverpoolis.