Noorte muusikute festival TUJA ootab kandideerima

Osalema on oodatud kõik muusikakoolide ning muusikakõrgkoolide õpilased. Veebipõhine taotlusvoor on avatud ning nii reglemendi kui kandideerimisankeedi leiab festivali koduleheküljelt. Osalemissooviga ankeete saab saata kuni 9. jaanuarini.

TUJA projektijuhi Anna-Sophia Sevagini sõnul valib ka seekord demovoorust programmi pääsevad kollektiivid välja muusikutest ja festivalikorraldajatest koosnev žürii. "Uus TUJA tuleb seekord täiesti uue tiimiga ning loodame, et see peegeldub ka festivalis endas," avaldas Sevagin.

"Tudengijazzi lavadelt on aastate jooksul käinud läbi palju lubavaid muusikuid, kes on praeguseks suurtele lavadele jõudnud. Loodame ka sel aastal anda platvormi uutele talentidele," sõnas TUJA programmijuht Kaisa Potisepp. "TUJA-l on igal aastal olnud kirev programm ja omanäolised artistid, kes on žanripiire nihutanud ning näidanud, kui mitmekülgne džäss võib olla. Ootame põnevusega tänavusi üllatajaid!"

Pikaajalise traditsiooniga TUJA on Euroopas ainulaadse fookusega festival, sest on pühendatud just muusikutest tudengitele. 41 aastat tagasi, mil leidis aset esimene Tudengijazz, oli džässmuusika Eestis keelatud.