Ingrid Rabi popmuusikast: mind hakkas võluma teatud lihtsus

Ingrid Rabi tutvustas end "Pulsis" kui muusikut, laulukirjutajat ja heliloojat. "Ma tegin äsja esimesele lühifilmile muusika," sõnas ta ja lisas, et viimase aasta jooksul on ta avaldanud lausa kaks albumit. "Need on jazz-ilikumad teosed, aga suve lõpus jõudsin arusaamani, et tahaks kirjutada ka natuke popikamat muusikat," kirjeldas Rabi. "Need lood tulid hästi kergelt mu juurde."

"Mind hakkas võluma teatud lihtsus," jätkas laulja, lisades, et jazz-muusikas võib ühes loos olla kasutusel 100 akordi, kuid popmuusikas on neid tavaliselt ainult kolm kuni viis. "Enne pelgasin seda," viitas ta sellele, et on jazz-muusikat ülikoolis õppinud ning ta ei pidanud algul popi enda pärusmaaks.

"Sa saad ise aru, et sa ei tee muusikat, et mingitele inimestele meeldida, vaid selleks, et see tuleb su seest. Ja kui see on praegu see, mis sinust tuleb, siis miks seda kinni hoida," mõtiskles Rabi.

Rabi sõnas ka, et inspiratsiooni leiab ta erinevatest kunstivormidest. "Näiteks eile käisin teatris, Sakala teatrimajas, vaatamas sellist etendust nagu "Must rästas" ja ma ei teadnud sellest etendusest mitte midagi. Ma olin algul veidi šokeeritud, sest see oli midagi täiesti teistsugust, mida ma ootasin, aga see pani mind väga mõtlema," ütles ta. "Kui mu oleks eile olnud rohkem aega, siis tõenäoliselt ma oleks istunud klaveri taha."

"Need Ingra lood, mis me eile salvestasime - need lood tulid täiesti südamest," kinnitas Rabi, kes avaldab popilikumat muusikat Ingra artistinime alt. "Vahel on mul niimoodi olnud, et ma kirjutan sellepärast ka, et mul on vaja kirjutada, sest kontsert tuleb," tunnistas Rabi.

"Kui sul on juba sõnad, siis need võiksid ikkagi kanda mingit sügavamat tähendust, et peegeldada loo olemust," arvas muusik lõpetuseks.