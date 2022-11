Retrobest 2023 peaesineja on Ricchi E Poveri

Järgmise aasta 30. juunil ja 1. juulil toimub Pühajärve ääres seitsmes Retrobesti festival, mis toob Lõuna-Eestisse nostalgilisi hitte nii Rootsist, Itaaliast, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka kodumaalt.

Sel korral koostasid artistide nimekirja suures osas festivalikülastajad, kelle soovil teeb avaetteaste Anne Veski. Lisaks vallutavad lava Itaalia tuntuimad hitid "Mamma Maria", "Made In Italy" ja "Questa Sera" Ricchi E Poveri esituses.

Esimene välisartist, kes ajastufestivalil üles astub, on Thomas Anders koosseisust Modern Talking. Esimese festivalipäeva lõpetab E-Type.

Teisel päeval hõivavad pealava vaid välisartistid. Electric Light Orchestra muusikaga astub lavale Phil Bates ning oma 1990-ndate hittlugusid (nagu "Another Night" ja "Run Away") esitab Real McCoy. Festivali lõpetavad ühise ülesastumisega hittide "What Is Love", "Life", "It's My Life" esitajad Haddaway ja Dr Alban.

Välisartiste mahub ka vabaõhuklubiks muutuvale rannalavale, kus avapäeval astub lavale Snap! lugudega "The Power" ja "Rythm Is a Dancer". Festivali teisel päeval esineb rannalaval Lian Ross.

Retrobestil astuvad üles ka kodumaised artistid - praeguseks on kinnitanud oma kohaletuleku lisaks Anne Veskile ka Smilers. Artistide nimekiri täieneb jooksvalt.