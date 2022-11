Jõulujazzi fookuses on välisartistide ja kodumaiste muusikute koostööd

Festivali Jõulujazz 2022 avab 25. novembril Eesti pop-soul lauljatar Anett, kes esitleb laiendatud koosseisus oma teist täispikka albumit "Late to the Party".

Festivali peaesineja, USA bassist ja laulja Richard Bona on Eestis käinud varemgi, kuid esmakordselt teeb koostööd Estonian Dream Big Bandi ning Siim Aimlaga. Maria Faust, Tallinna Kammerorkester, Taani plokkflöödimängija Michala Petri ning dirigent Tõnu Kaljuste toovad publikuni Fausti uudisteose "Si vis amari, ama", mis on autori sõnul läbilõige naise elust — kasvamisest, küpsemisest, emotsioonidest ja erinevatest seisunditest. Janno Trump Clarity Ensamble on endaga lavale kutsunud Rootsi laulja Viktoria Tolstoy, keda kuuleb ka ansambli debüütalbumil "Up North".

Tallinna Toomkirikus musitseerib Norra saksofonivirtuoos Trygve Seim koos Norra pianisti, helilooja ja arranžeerija Andreas Utnemiga. Kõlavad traditsiooniliste Skandinaavia jõululaulude uued seaded peatselt ilmuvalt duoalbumilt "Christmas Songs". Ameerika vokaaldžässi esindab festivalil lauljatar Dana Masters. Trio Darrifourcq/Hermia/Ceccaldi toob meieni Euroopa nüüdisdžässi.

Lauljatar Marvi Vallaste teeb kavaga "Tribute to Natalie & Nat King Cole" kummarduse džässiajalukku tugeva jälje jätnud muusikutele, esitades lugusid Natalie ja Nat King Cole'i repertuaarist. Trio See Pole See toob publikuni Eesti tuntumaid estraadilaule värsketes seadetes.

Festivalil astuvad üles ka jazz-muusikud Raul Sööt ja Raul Vaigla. Kui Raul Sööt toob lavale oma kava "Sümbioos #2" koos EMTA sinfonietta, jazz-ansambli ning solistidega, siis Raul Vaigla lõpetab oma 60. sünnipäeva-aasta pidustused koos MUBA bigband'i ning Marie Vaigla, Robert Linna ja Tero Saartiga.

Jõulujazzi lõppkontserdil toimub esmakordselt Vene teatri ja Jazzkaare ühisprojekt "Vene Teater laulab jazzi". Kontserdil astuvad üles Vene teatri laulvad näitlejad ning Eesti jazz-muusikud.