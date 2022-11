Piret Krumm: tore on emaga kontsertidel käia

"See oli ema noorte sõprade, kellega me nüüd siis lava jagame, idee. Nemad tulid ise välja ideega, et võiks ema auks sellise kontserdi korraldada. Ema oli alguses pigem tagasihoidlik," rääkis Krumm. "Ootamatult tuli see suuremalt välja, aga on tore emaga niimoodi kontsertidel käia."

Karisma nentis, et see, et nooremad kolleegid kontserdituuri ise välja pakkusid on väga tore. "Võtab kohe aastaid maha," naljatles ta.

Kontsertide kavast leiab lugusid nii muusikalidest kui ka operettidest. "Palju jäi välja, sest neid rolle ja lugusid on nii palju, aga mingisugune valik sai tehtud. 80. sünnipäeva juubeliks jäi veel," tõdes Karisma.

"Selles mõttes on see tore, et seal on nii palju niite, mis sel kontserdil kokku saavad. Kui ema mängis kunagi "Kuningas ja mina" muusikalis, see oli umbes siis kui mina olin 9- või 10-aastane, siis minusse istutati see muusikaarmastus. Seal lava peal olid ka Hanna-Liina Võsa ja Lauri Liiv, keda ma juba siis vaatasin nii, et suu vesistas, kui nad laulsid," meenutas Krumm.

"Ja nüüd ma saan nendega koos lava jagada. See on pehmelt öeldes šampanja tühjale kõhule tunne – jalad tõusevad maast õhku ja peas hakkab kerge tunne," tõdes ta.