Raadio 2 kutsub aastahitti valima

Hääletuslehel www.aastahitt.ee on üles reastatud sajad lood, mis lõppeval muusika-aastal enim laineid on löönud. Raadio 2 muusikajuhi Erik Morna sõnul on 2022 olnud muusika vaates väga eripalgeline aasta ja Aastahiti hääletusele pandud lood esindavad seda ilmekalt.

"Ühed artistid räägivad sellest, kuidas nad kirjutasid oma uued lood olude sunnil kodus, ilma publikut kohtumata. Teised imestavad, et tänu sotsiaalmeediale ning seriaalidele on nende paarkümmend aastat vanad lood toonud neile ootamatult palju uusi fänne. Tabelipidajate jaoks nagu meie, on igal juhul põnev aeg," rääkis Morna.

Tänasega avatud hääletus kruvib pinget läbi novembri ja detsembri. Kolme nädala jooksul, kuni 11. detsembrini saab Aastahitt.ee lehel hääletada kõikide lugude vahel ja kuna lemmikuid võib olla mitmeid, siis saab korraga anda kuni kümme häält nii Eesti kui ka välismaa kategoorias.

Raadio 2 avaldab 20 enim hääli kogunud lugu 12. detsembril, kui avatakse teine hääletusvoor, mis kestab nädal aega. Juba 19. detsembril selguvad need kümme kodumaist artisti, kes hakkavad võistlema Aastahitt 2022 tiitli nimel.

Aasta suurim muusikaküsitlus kulmineerub 29. detsembril auhinnagalaga, kus astuvad üles esikümnesse jõudnud kodumaised artistid. Aastalõpu muusikapeost saab osa ETV ja Raadio 2 vahendusel, oma lemmiku poolt saab hääle anda ka veel otseülekande ajal.

Raadio 2 lükkab tänavuse hääletuse välja minikontsertide sarjaga, kus üles astuvad eelmise aasta muusikaküsitluse edukaimad artistid. Erik Morna jätkuhommikus pärast kella 10 jagavad oma mõtteid ja muusikat Ariadne (21.11), Ivi (22.11), Villemdrillem (23.11), 5Miinust (24.11) ja Karl-Erik Taukar (25.11).

1994. aastal käivitunud R2 Aastahitt toimub tänavu juba 29. korda. Eesti suurima muusikaküsitluse võitis möödunud aastal 5miinust looga "Koptereid", 2020. aasta menukaim lugu oli "Maakas" (esitajad Clicherik & Mäx, Gameboy Tetris) ning 2019. aastal Liis Lemsalu hitt "Kehakeel". Välismaiste lugude edetabelis on viimasel kolmel aastal võidutsenud Adele looga "Easy on Me" (2021), The Weeknd looga "Blinding Lights" (2020) ja Billie Eilish looga "Bad guy" (2019).

Hääletamine on avatud lehel www.aastahitt.ee.