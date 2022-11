8 aastat tagasi Eestisse kolinud Petr Šuškov: tundsin juba noore poisina, et tahan siin elada

Saates "Hommik Anuga" oli külas 2014. aastal Moskvast Eestisse kolinud Petr Šuškov, kes hetkel töötab ERR-is helirežissöörina. Suskov kinnitas, et kuigi ta on reisinud elu jooksul väga palju, oli Eesti kogu aeg tema südames.

"Ma mäletan väga hästi, kui 20 aastat tagasi koos vanemate ja noorema vennaga tuli Eestisse suvel, puhkus oli Pärnus ja esimesel päeval seisin hotelli trepi juures ning see, mida ma nägin, mulle väga meeldis," ütles Petr Šuškov ja tõdes, et juba siis tundis ta, et tahab Eestis väga elada. "Enne ja pärast seda olime käinud muudes riikides, Prantsusmaal, Itaalias, Austrias, Tšehhis, Hiinas ja Portugalis, aga Eesti oli kogu aeg minu südames."

Eestisse jõudis Petr Šuškov 2014. aastal. "Minu viimane töökoht Moskvas oli telekanal Dožd, kus ma töötasin kaks aastat ja see oli minu telekarjääri algus, ma alustasin seal kaablimehena ja lõpetasin uudiste helirežissöörina," selgitas ta ja lisas, et tol ajal oli Krimmi annekteerimine. "See oli märk, et midagi muutub halvemaks, ma mäletan, et minu isa tuli minu juurde ja ütles, et kui sa tahad Eestisse kolida, siis mine, ma saan sind aidata."

"Väga kiiresti leidsin õppekava Viljandis, panin oma asjad kokku, ostsin lennupiletid ja ütlesin "Hüvasti"," sõnas ta ja lisas, et praegu soovib ta loobuda Vene kodakondsusest ja saada endale Eesti kodakondsuse. "Ma tahan väga, et Venemaa muutuks demokraatlikuks riigist, sest kes see tahab elada sellise ebakindla naabri juures?"