Tõnis Niinemets: tänu jalgpallile olen saanud endale paljud lapsepõlvesõbrad

Henrik Kalmeti arvates on jalgpalli suure populaarsuse taga see, et võrreldes teiste pallimängudega on seda kõige lihtsam harrastada. "Korvpalli jaoks on sul vaja ikkagi mingit infrastruktuuri, korve ja muud sellist, aga jalgpalli me oleme mänginud ka nii, et pole palli, ajaleht kokku, teip ümber ja mängid sellega, toas on hea mängida sellega, sest see on pehme," mainis ta ja lisas, et ühtki teist ala pole nii lihtne harrastada.

"Olles käinud ka mujal mänge vaatamas, siis tegelikult kõige suuremad emotsioonid olen saanud siit kohapealt, kus on saal rahvast täis, näiteks kui Eesti mängis võrkpalli, otsustav kohtumine Eesti-Läti või korvpallimäng Eesti-Bulgaaria 8000 inimest Saku Suurhallis," rõhutas Kalmet ja lisas, et ei peagi minema Eestist kaugele, et saada fantastilist elamust.

Tõnis Niinemets tõdes, et tänu jalgpallile on ta saanud endale lapsepõlvesõbrad. "See oli mäng, mis ühendas," ütles ta ja lisas, et kui paljude teiste pallimängude puhul on oskuseid vaja, siis jalgpallis on see, et kui sa suudad joosta ja palli lüüa, siis ega midagi rohkem vaja pole.

Esimene "Jalgpalli MM Katarsis" on ETV2 eetris esmaspäeval kell 20.00.