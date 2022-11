Elina Pähklimägi: "Erik Kivisüda" räägib väga diskreetselt ka keerulistest teemadest

Elina Pähklimägi sõnas, et "Erik Kivisüda" räägibki sellest, kuidas ühest veidi nähtamatust poisist saab väga vapper ja iseseisev noormees. "Seoses sellega ka kõik esimesed õrnad tundmused neiu vastu, kes esmapilgul on väga ebasümpaatne, aga väga nähtav."

"Minul on veidi keeruline, kuna stsenaariumi kohaselt on Eriku vanemad andnud lapsele ühelt poolt palju vabadusi, aga teisalt unustades ära selle, et väike poiss tahab ka tähelepanu, hoolivust ja armastust," ütles ta ja lisas, et emana oli tal sellist karjääri-ema natukene keeruline mängida. "Oleks tahtnud rohkem seda poissi nunnutada, aga ma usun, et see on väga eluline."

Pähklimägi sõnul tegeleb "Erik Kivisüda" väga diskreetselt ka keeruliste teemadega. "Me ei tohigi alahinnata lapsi, me ei tohi neid teemasid laste eest ära peita," rõhutas ta.