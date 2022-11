Pärnu koolis haarab lapsi interaktiivne arvutama ja liikuma panev mäng

Selle mängu olemasolust sai kooli kehalise kasvatuse õpetaja Elar Jaakson teada juhuslikult. Kuna mäng polnud just odav, jäi mõte sellist asja Kuninga tänava koolile soetada esialgu lihtsalt mõtteks. Aga siis sai asi teoks ja nüüd võivad õpetajad iga kord imestada, kuidas see lapsi kaasa haarab ja tõesti ka liikuma paneb.

Mängus tuleb spetsiaalsete pallidega puutetundlikul ekraanil tabada õiget vastust, kui on parasjagu päevakorral liitmine ja lahutamine või ükskõik milline võistlus.

"Lastele väga meeldib. Me oleme enda koolis mänginud kõikde lastega, kõikide klassidega ja siiani on tagasiside olnud väga positiivne. /.../ On kirjutatud teistest koolidest ka, et soovime tulla," rääkis Jaakson.

Lastele meeldivad üldiselt kõik selle mängu variandid, kus saab võistkondi moodustada ja siis proovida kaaslastest rohkem punkte saada. Aga mõnusa muusika järgi tantsuliigutusi teha meeldib samuti. Ja tuleb välja, et see polegi kõige lihtsam. Teed alles ekraanil just näidatud liigutust, kui juba näitab mehike uued sammud ette.

"Need mängud on ergutavad, mulle meeldib see. Mulle meeldivad sellised ergutavad mängud," rääkis Pärnu kesklinna lasteaia laps Paul-Kristjan.