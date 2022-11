Video: Eesti-Leedu jalgpallimängul esitas hümni ilmateadustaja Siret Tuula

Siret Tuula on Eesti laulja ja näitleja, kes on tuntust kogunud ka "Aktuaalse kaamera" ilmateadustajana. Tuula on osalenud saates "Eesti otsib superstaari" ning mullu võttis ta osa Soome lauluvõistlusest "The Voice of Finland", kus jõudis poolfinaali. Lisaks on ta kaasa teinud mitmetes teatriprojektides ning on solist kaverbändis Tailor Made.

Muusika ja teatri kõrval austab Tuula ka jalgpalli, eriti ise staadionil kohal käimist. "Arvan, et kõige meeldejäävam on minu jaoks alati minu esimene kodumäng, mida sõbraga vaatamas käisime. Samuti novembrikuus. Pakkisin ennast paksult riidesse ja läksin ilma igasuguste eelarvamusteta kohale. Sain siis jalgpallist täiesti uue elamuse ja sealt alates sai minust kindlasti kohapeal vaatamas käimise fänn. Koju läksin mängult kohe esimesel korral salli ja pasunaga. Mõlemad on mul ka siiani alles," rääkis lauljanna.

"Laulda hümni on juba iseenesest minu jaoks suur asi, staadionil laulmine on kindlasti ühe unistuse täitumine, mis annab innustust ainult suuremalt unistada," lisas Tuula.