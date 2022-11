Süvahavva villavabriku perenaine: koeravill on hetkel suur hitt

Süvahavva villavabriku perenaine Reet Pettai sõnas, et villavabrikul on väga palju tööd. "Praegusel hetkel on hitiks saanud koeravill," selgitas ta ja lisas, et inimesed on leidnud, et kui lisada lambavilla sisse pehmet koeravilla, siis see muudab villa tunduvalt pehmemaks ja soojemaks.

Villahunt, mida vabrikus kasutatakse, on pärit 19. sajandist. Reet Pettai on nende masinate vahel askeldanud pea terve oma elu ning tunneb neid läbi ja lõhki. Näiteks teab ta öelda, et libedamad villad – nagu jänese ja alpaka oma – kipuvad vanadesse masinatesse kinni jääma ja talvel annab kõige paremini sooja ikka klassikaline lambavill.

500 kilogrammi villa teeb Pettai lõngaks vaid mõne kuuga, suvel tegutseb ta oma talus tee- ja maitsetaimede kasvatamisega. Kui see aga tehtud saab, kolib ta päevadeks ja öödeks villavabrikusse, et seal tegutseda. Villavabrikut ja villa töötlemist nimetab ta oma hobiks.