Galerii: Elephants From Neptune uue albumi "Boogieland" esitluskontsert

Ansambel Elephants From Neptune andis oktoobri lõpus välja uue albumi "Boogieland", mida nad esitlevad lühikese kontserttuuriga. Esimene esitluskontsert toimus reedel Tallinnas klubis D3.

Bändi eestvedaja Robert Linna sõnul on nad oodanud kaua, et seda materjali avalikult esitada. "Terve plaat sai salvestatud ühiselt koos mängides ja see energia ja sünergia saab laval olema metsik, nii nagu päriselt asjad käivad."

Järgmised esitluskontserdid toimuvad 25. novembril Pärnus Wunderbaaris ja 2. detsembril Tartus Genialistide Klubis.