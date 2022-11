Rita Ray: ma ei ole enam nii sünge

Muusik Kristi Raias, kes on enam tuntud artistinimega Rita Ray, ütleb saates "Hommik Anuga", et ta pole oma elus ammu nii heas kohas olnud kui praegu.

Rita Ray kinnitab, et tema esimese albumi suur edu ning kiidulaul pani talle suure pinge peale. "Ma olin päris pikalt n-ö teise albumi fenomeni küüsis," ütleb ta ja lisab, et teist albumit kokku pannes hakkas ta üle mõtlema ja seadis endale utoopilised eesmärgid. "Ma ei kirjuta seetõttu ka pikalt muusikat, sest tundsin, et ma ei osanud peas olevaid ideid lõpuni kirjutada, tundsin, et miski pole piisavalt hea."

See periood läks tal aga lõpuks mööda ning inspiratsioon tuli jälle peale ."Ma ei ole ammu olnud nii heas kohas oma elus kui ma praegu olen," tõdeb ta ja lisab, et elu ongi kui Ameerika mäed. "Ma tunnen, et tegin ühe perioodi enda elus läbi, nüüd on see tehtud ja ma olen sellest õppinud igal võimalikul moel, nüüd pean lihtsalt oma eluga edasi minema, ma elasin midagi läbi, siin on see kogemus, kuulake."

"Ma ei tunne, et ma enam nii sünge oleksin," rõhutab Rita Ray ja kinnitab, et tal on vähemalt neli väga rõõmsat lugu.

Samuti ütleb ta, et kontsert on praeguses muusikatööstuses ainus, millega muusik endale leiva lauale saab. "Plaate ei osteta enam nii palju kui varem," tõdes Rita Ray ja mainis, et seetõttu on ta ülimalt tänulik neile inimestele, kes ikkagi lõpuks tema kontsertidele jõuavad.

Saates esitab Rita Ray ka oma uue loo "Please Wait For Me":