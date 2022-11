Näitleja Cecilia Roth: ma tunnen, et kõik, mida ma teen, on halb

"Jah, Cannes'is on väga teistmoodi. Kui sa siin festivalile tuled, siis on kodune tunne, aga kui oled Cannes'is, Veneetsias või San Sebastianis, siis tunned, et pead imelikke poose võtma, et inimesi tervitada ja ennast pildistada laskma," selgitas Roth, kelle sõnul on PÖFFi festivalile alati lihtne tulla.

Roth tunnistas, et talle ei meeldi ennast kinolinal vaadata. "Ma tunnen, et kõik, mida ma teen, on halb," kommenteeris ta. "Ja kui ma vaatan kõiki neid filme, siis ma vaatan ennast nagu võõrast."

Tuntuim film, kus Roth on mänginud, on 1999. aasta film "Kõik minu emast", mille lavastas Pedro Almodovar ning kus mängis ka Penelope Cruz. "See muutis paljude inimeste arvamust minust," kommenteeris Roth. Kokku on Roth mänginud ligi 100-s linateoses.

"On väga keeruline olla rahvusvaheline staar, kui oled Hispaania mees Calzada de Calatravast, mis on pisike linn. / .../ Ta on unikaalne," rääkis Roth lavastajast Almodovarist.

PÖFFil on Roth uue filmiga "Räägime vihkamisest", kus ta kehastab parandamatult haiget Deborat, kes üritab enne surma elust selgust leida. Roth tunnistas, et rolli oli keeruline kehastada. "Sest ta on väga pöörane tegelane. Ta pole minu arust hea inimene paljudel põhjustel. Aga me suudame talle andestada, sest ta on nii palju üle elanud. Ta on haige," selgitas Roth. "Ta ei ole õnnelik ja ta vihkab inimesi, kes on oma elus õnnelikud."

"See on tõsi naiste puhul. Kindlasti," kinnitas Roth, et naistel on vanemas eas palju raskem leida filminduses tööd kui meestel. "Aga ma pean olema tänulik, sest töötan endiselt. Ja mul on palju projekte, see on väga veider, aga tõsi."