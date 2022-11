Kristina Herodes talvetrendidest: musta kandes kaod nagu vits vette

"Tiina Talumees ütles just kolmapäeval, et glamuur on tagasi," lausus Herodes, et naistel on pärast koroonaaega lopsaka, ülevoolava glamuuri igatsus. "Tagasi on naiselik siluett, korsetid, sädelus / .../ ja muidugi samet - luksuslik siidine samet. See on täpselt selline materjal, et kui sa seda korra puudutad, siis sa armud."

"Vahepeal oli meil isolatsiooniaeg ja moekunstnikud samuti orienteerusid ümber - sul ei ole mõtet teha imeilusaid kleite, kui sul ei ole neid mitte kuskil kanda," kommenteeris moeajakirjanik.

Herodes soovitas sellel talvel musta mitte kanda. "Mõtle vaid, kui sa lähed peole ja seal on terve hulk mehi, kes on võtnud välja oma ainsa musta ülikonna ja viksinud kingad ära - juba pool saali on nagunii pingviinid ning naistest on pool vähemalt neid, kes arvavad, et on juurde võtnud ja must kleit päästab neid," sõnas ta. "Sa lihtsalt kaod ära nagu vits vette - mina väga ei soovita," lausus Herodes, lisades, et näiteks punane, fuksia ja roheline on hoopis huvitavamad värvivalikud.

"Samamoodi meestele: kui teil on vähegi viitsimist valida endale ilusat ülikonda, siis valige sügavlilla, tumesinine või õrna bordoovarjundiga - valige mida iganes, mis ei ole must," soovitas Herodes, kuidas oma rõivavalikuga silma paista.

"Tehke endale selgeks materjalide eripära - see on täielik salasõna, nõiakunst kapis. Kui sa mõtled, et soe asi peab olema paks nagu kummut, siis sa oled tohutu villa vammus, mis ajab sind sügelema ja sa ei jaksa ennast liigutada. Kaal on vanaaegne arusaam soojast," teatas Herodes. "Kui sa võtad õrna materjali nagu alpaka või kašmiir - need on seitse kuni kümme korda soojemad."