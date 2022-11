Kogemusnõustaja: asi ei olegi nõrkuses, vaid julguses olla haavatav

Kogemusnõustaja Silver Kleimann-Leimann, kellel on diganoositud depressioon ja ärevushäire, jagas "Terevisioonis" soovitusi, kuidas mehed enda vaimset tervist paremini hoida saaksid ning millised on nende kõige suuremad komistuskivid.

Meeste vaimse tervise kuu puhul on novembris käimas kampaania "Pääse maski lõksust!", mis julgustab mehi oma tegelikke tundeid välja näitama ning maski kasvõi korrakski langetama.

"Ma oskasin head nägu teha - ma kandsin maski. Pigistasin silma kinni väikestel ärevatel momentidel ja õrnadel paanikamomentidel, kuniks ühel päeval oli esimene kõige suurem paanikahoog, meeletu surmahirm, hulluks minemise hirm, ja mõtted, mis ei allunudki enam enda kontrollile, sest neid oli tuhandeid," jagas Kleimann-Leimann. "Meeletu hirm elus hakkama saamise ees ja elust osa võtmise ees - see oli see punkt, kus ma sain aru, et midagi on kardinaalselt valesti."

"Ma oleks võinud olla teadlikum ja mul oleks võinud olla ka rohkem infot. Ja see teadmine, et on okei abi küsida, on okei jagada," arvas kogemusnõustaja. "Ma sain ikka abi, aga abini jõudmise teekond kestis kaua," viitas Kleimann-Leimann sellele, et abi otsis alles siis, kui paanikahood esinema hakkasid.

"Mingi hetk käib plahvatus," ütles Kleimann-Leimann, mis on tagajärjeks sellele, kui oma vaimse tervise probleemidega õigeaegselt ei tegutseta. "Sõnu võib olla keeruline leida, et ma tunnen ennast masendunult või ma tunnen ennast nõrgana või ma tunnen, et ma ei jaksa enam. Meesterahval on väga keeruline seda välja öelda, sest kes meist tahab nõrk olla," lausus ta. "Aga asi ei olegi nõrkuses, vaid julguses olla haavatav ja selle rääkimisega leiadki lahendusi, mida järgmiseks ette võtta."

"Alkohol ja üldse muud enesehävituslikud teed võivad olla hea viis, kuidas toime tulla, aga see on ainult siis hea, kui see tegevus jätkub," selgitas ta, et nii kui mõnuained ära võtta, tulevad peidetud rusuvad tunded taas esile. "See tegelikult pidurdab taastumine protsessi."