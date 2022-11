Rita Ray avaldas singli "Please Wait For Me"

Reedel nägi ilmavalgust Rita Ray singel "Please Wait For Me", mis pärineb muusiku peagi ilmavalgust nägevalt albumilt "A Life of Its Own".

"Please Wait For Me" räägib muusiku sõnul avastusest, et kõik inimesed polegi ilusad ja head nagu Sõpruse Puiestee laulis. "Puudutan selles loos tunnet, mis tekib, kui emotsionaalset pagasit on minevikust liiga palju kaasas. On raske usaldada inimest, kes on küll usaldust väärt, kuid kui minevik trügib tahtmatult usalduse vahele. On vaja aega, et see usaldus tekiks," rääkis laulja.

"Tean, et see tunne on mööduv ja nii klišee kui see ka poleks – tunneli lõpus paistab alati valgus," lisas ta.