Eesti Laulu 2023 saatejuhid on Tõnis Niinemets ja Grete Kuld

Grete Kuld ja Tõnis Niinemets said lavalaudadel esmakordselt kokku Eesti Laul 2021 võistlusel. Kaks aastat hiljem võtavad nad Eesti suurima muusikavõistluse taas enda kätesse.

Mõlemad saatejuhid nõustusid ettepanekuga pikemalt mõtlemata. Niinemetsa sõnul on Eesti Laulu juhtimine omamoodi privileeg. "Eesti Laul on üks ägedamaid projekte ja tõesõna, suurim Eesti muusika pidu. Nende otsesaadete ajal saalis tekkiv atmosfäär on kirjeldamatu. Privileeg on sellest osa saada ning protsessis sees olla."

Veel enne poolfinaale, juba 2. detsembril näeb saatejuhte ETV ekraanil, kui erisaates "Eesti Laul 2023. Start" avalikustatakse esmakordselt kõik tänavused võistluslood. Erisaate jaoks on esimesed salvestused tehtud ning ettevalmistused käivad täie hooga.

Grete Kuld on saateks valmistudes tänavuse võitlustlugudega ka tutvust teinud. Kuigi saatejuht peab 2. detsembrini saladust hoidma, on ta uue võistluse osas väga põnevil. "Tuleb tugev võistlus, sest lood on tõesti väga head – on kuulda, et lauludega on vaeva nähtud ja on nii vanu kui ka minu jaoks uusi ja põnevaid artiste. Popiprintsessidest rokimeesteni," rääkis ta ja lisas, et on oma lemmikud juba leidnud. "Ootan põnevusega live-esitusi!"

Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril Viimsi Artiumis. Finaal leiab aset 11. veebruaril Tondiraba jäähallis. Piletid kontsertidele paisatakse müüki 2. detsembril.