Pharrell Williams ja Travis Scott andsid väga ühise loo "Down in Atlanta"

Ameerika muusikud Pharrell Williams ja Travis Scott avaldasid reedel ühise loo "Down in Atlanta".

"Down in Atlanta" on Williamsi ja Scotti kolmas ühine singel. Samuti on Williams osalenud Scotti albumi "Rodeo" loo "Flying High" produtseerimisel.

Nii Scott kui ka Williams on avalikult välja öelnud, et lähiajal on neilt albumeid oodata. Hetkel pole teada, kumma artisti albumile "Down in Atlanta" jõuab.