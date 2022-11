Robert Linna Türi tänava bändimajast: väga inspireeriv koht

Nii-öelda Türi majja saabus 2012. aastal esimesena bänd Frankie Animal. "Nemad olid alumisel korrusel kõige esimesed ja siis saime haisu ninna, et on üks tühi maja," meenutas bändides Eliit, Gram-Of-Fun ja Levski tegutsev muusik Kostja Tsõbulevski, kuidas tema Türi majja jõudis.

Aja jooksul on Türi tänava bändimaja peavarju pakkunud muuhulgas bändidele Elephants From Neptune, Miljardid, I Wear* Experiment, Vaiko Eplik ja Eliit, Kuradi Saar, Lexsoul Dancemachine.

"Kui meil oli viimane õhtu koos, käisin terve aja punaste silmadega ringi. Nii palju mälestusi on siin," rääkis ansambli Gram-Of-Fun laulja Kristel Aaslaid.

"Kuna ma teadsin, et see aasta on nüüd lõpp käes, võtsin vastu teadliku otsuse see suvi need paar korda, kui ma pidin linna ööseks jääma, siis ma nimme läksin proovikasse, et ikkagi paar korda saada see tunne naha vahele, et magad seal diivani peal, ärkad hommikul üles, vaatad trummidele otsa ja lähed komplekti taha ning hakkad kohe muusikat tegema," rääkis bändi Elephants From Neptune trummar Jon Mikiver.

"Meie toas oli diivan, mis kunagi kuulus Raul Vaiglale. Selle sai veel kangist lamavasse asendisse lasta. Sealt oli tihti võimatu püsti tõusta," lisas Mikiveri bändikaaslane Robert Linna.

Linna meenutas, et tema päevad algasid alati sellega, et kõigepealt istus ta sellele diivanile, pani käed pea taha ja hakkas mõtlema, kas peas kõlab mingisugune meloodia. "Enamasti tulidki sealt lood välja. Väga inspireeriv koht," nentis ta.

"Tänu sellele, et siia tuli nii palju sõpru ja muusikud, tekkis väike element, et lähed laenad kellegi käest statiivi või keegi tuleb laenab sinu käest mikrofoni. Asjad hakkasid heas mõttes maja peal ringi rändama. Kui oli midagi vaja, said kiiresti võtta," kirjeldas Mikiver bändimaja elu-olu.