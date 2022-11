Metal-bänd Surgent avaldas omanimelise debüütalbumi

Surgenti liikmed sõnasid, et käesoleva albumiga on nad saanud teha muusikat, mida nad on alati teha soovinud. "See on küll death metal, aga oma imelike, kohati väga eklektiliste kiiksudega, milles on grunge, stoner, bossa nova jms mõjutused – ma ei tea ühtegi teist sellist bändi," kommenteeris bassist Jüri Tarkpea.

Esitluskontsertidel 24. novembril Kinomajas ja 1. detsembril Genialistide klubis lubab ansambel publikuni tuua suurepärase produktsiooni alates valgusest kuni taustal mängivate videodeni. Grete-Liisa Sihver on nii Eesti kui ka välismaa kunstnike abiga loonud kontsertide jaoks videod, mis annavad visuaalselt lugude mõtet edasi. Igal lool saab olema oma disain olenevalt temaatikast ja meeleolust, mida ansambel kasutas ka albumi illustreerimiseks. "Tahaksin olla publiku seas, et seda nende perspektiivist kogeda," kommenteeris laulja Endrik Salak.

Surgent on debüütalbumilt varasemalt välja andnud neli singlit: "Hollow Doctrine", "Blood Offering", "Peak of Repression" ja "Beast of Prey".