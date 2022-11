Jüri Pootsmann: jalutades hakkavad meloodiajupid peas kummitama

"Suve veetsin praktiliselt nelja seina vahel stuudios," kommenteeris Pootsmann, kuidas ta jõudis tele- ja raadiotöö kõrvalt ka uut albumit luua. Laulja tunnistas ka, et sel korral oli ta rohkem lugude loomise protsessi juures kui varasemalt. "Proovisin õppida inimestelt, kuidas see käib."

"Kui sa jalutad, siis tihtipeale hakkavad mingid meloodiajupid peas kummitama / .../ paned telefoni salvestama ja kõnnid nagu hull tänaval, ümisedes oma väljamõeldud meloodiat," muigas Pootsmann.

Pootsmanni sõnul sündisid lood koostöös Kevin Niglasega. "Tal oli olemas idee mingi pilli peal või siis elektrooniliselt tehtud muusikapõhi ja mina hakkan sinna peale ümisema ja proovin meloodiat kirja panna," kirjeldas ta protsessi. "Muusikaga peab olema kohene klapp, siis tuleb ka minu osa suhteliselt kiiresti ja hästi välja."

"Meil tuli küll meloodia enne," vastas Pootsmann küsimusele, kumb tuli tema uutel lugudel enne: kas sõnad või meloodia. "Lauri Räpiga koos sai ka väga palju tehtud," viitas ta sõnade autorile.

"Ma ei pea ennast hetkel veel väga heaks sõnade kirjutajaks," põhjendas ta koostööd Räpiga. "On vaja inimest, kes sind suunab. Näha teda tööd tegemas ja kuidagi klapp oli ka väga hea. Mulle väga meeldib tema Instagrami leht."

"Kui inimene ei aja mind närvi, kui ta ei tee mind ärevaks," selgitas Pootsmann, mida ta hea klapi all silmas peab. "See inimene ei pruugi milleski süüdi olla, aga energia ajab mind punaseks," lisas ta.

"Kui ei tule vahepeal loomingut - ma ei oska seda nuppu sisse-välja lülitada - mis siis teha? Kuidas jääda rahulikuks?" tõi laulja veel näiteid, mida ta uut albumit tehes õppis.

"Ma ei kuula väga muusikat - ma ütlen ausalt," tunnistas Pootsmann, kuid lisas, et raadiost ja stuudios olles kuulab ta muusikat küll. "Hästi-hästi palju muusikat on ümberringi, nii et vahepeal on tore mitte kuulata."

"Kui sa stuudios oled, siis sa väga ei mõtle sellele, vaid teed lihtsalt seda, mis sust välja tuleb. Ma arvan, et ta on elu aktsepteeriv, pigem elujaatav, helge," kirjeldas Pootsmann uut albumit. "Minuga käib kaasas tihtipeale kurva poisi sündroom," muigas ta, kuid lubas, et uus album on siiski rohkem positiivsem kui tema eelnev looming.