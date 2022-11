Kendrick Lamaril ilmus uus videosingel "Rich Spirit"

Lamari viies stuudioalbum "Mr. Morale & the Big Steppers" ilmus 13. mail ning sellelt on varasemalt videosinglina ilmunud kolm lugu: "The Heart Part 5", "N95", ja "We Cry Together".

Uue singli "Rich Spirit" video režissöör on Calmatic ning produtsendid Lamar koos Dave Free, Candice Dragonasi, Brendan Garretti ja Jamie Rabineau'ga.

Lamar nomineeriti tänavu viiele Grammyle - muuhulgas kandideerib tema album "Mr. Morale & the Big Steppers" ka aasta albumi ja parima räppalbumi kategooriates.

Kuula Lamari uut videosinglit siit: