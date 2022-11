Ingra avaldas debüütsingli "The River Will Flow"

Ingra on Ingrid Rabi värske projekt, mille alt andis muusik 17. novembril täna välja debüütsingli "The River Will Flow". Uus lugu kõlab ka jaanuaris ilmuval lühialbumil "Crawling Up A Hill".

Kui varasemalt on Rabi muusikaline helikeel olnud omane pigem jazz-muusikale, siis Ingra lood hõljuvad indie-popmuusika maastikul. "Ma teadsin juba eelmisel sügisel, et ühel hetkel hakkan ma ka pisut laiemale publikule suunatud muusikat kirjutama ning need lood tulid minuni möödunud suve lõpus," sõnas Ingra.

"The River Will Flow" on lugu, mis meenutab kuulajaile, et isegi elu tumedamatel hetkedel on aken uuteks algusteks alati avatud," lisas ta.

Ingra koosseisu kuuluvad Ingrid Rabi (vokaal ja klahvpill), Marcus Tuul (elektrikitarr), Robert Rebane (basskitarr) ning Aivar Surva (trummid). "The River Will Flow" kitarripartii mängis stuudios sisse Karl Madis Pennar ning loo järelproduktsiooni teostas Sten-Olle Moldau.

Ingrid Rabi on varasemalt avaldanud kaks stuudioalbumit "Olemine" (2021) ja "Circle of Love" (2022).