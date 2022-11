Katrin Karisma: kasukas käib naise juurde nagu teemandidki

"Ma olen naine - ma olen edev," põhjendas värske kasukameister Karisma, miks ta uue hobiga tegelema hakkas. Ta lisas, et koroonaajal oli tal palju vaba aega, et teha midagi muud, kui oma tavapärast tööd.

"Ma olen õmblemist keskkoolis õppinud," sõnas Karisma. "See on nagu jalgrattasõit," viitas ta sellele, et kui korra juba osata õmmelda, siis enam see ei tohiks meelest ära minna. "Muidugi sa peab end täiendama kogu aeg ja tahtma seda teha."

"Ütle mulle üks naine, kes ei soovi endale kasukat?" vastas Karisma küsimusele, kellele ta neid kasukaid teeb. "See käib naise juurde täpselt nagu teemandidki."

"Suurem osa sellest on ikkagi käsitöö, aga nahad tuleb õmmelda kokku masinaga. See õmmeldakse väga-väga peenikese niidiga, seetõttu on nad väga kerged ja väga elastsed," kirjeldas Karisma.

"Kõige raskem on see, kuidas sa nahka kokku paned," rääkis Karisma, mis on kasuka tegemise juures kõige keerulisem. "Sul peab silme ees olema juba mudel valmis," kirjeldas ta. "Nahk tuleb lõigata õhus, sest muidu sa lõikad välised karvad katki."

"Ei, ma ei ole näinud vihaseid pilke, võib-olla sellepärast, et ma naeratan neile," vastas Karisma küsimusele, kas tänaval vaatab mõni inimene teda pahakspaneva pilguga, kuna ta kannab karusnahast mantlit. "See on taaskasutus," selgitas laulja ja näitleja, et ta ei tooda uusi tooteid, vaid töötleb juba olemasolevaid, kasutatud mantleid korralikeks, ilusateks kasukateks.

"Ei ole ju kindlaks tehtud, mis siis kasulikum on - kas naftast tehtud kasukad või need, mis on juba korra elu kaotanud," mõtiskles Karisma, et võib-olla läheb hoopis jalajälg väiksemaks, kui soetada endale karusnahast taaskasutatud kasukas.

Katrin Karismal tuleb ka juubelituur, mille esietendus on 19. novembril. "Kui ma hakkan neid aastaid kokku lugema, mil ma laval olen olnud, lasteaiast peale, siis varsti hakkab 70 täis saama," tõdes ta. "Ma meenutan oma endiseid kolleege ja nalju, mis nendega on juhtunud. Seal on päris lõbus ja seal on muusikat nii operettist kui ka muusikalist," kergitas Karisma saladuseloori, mis tema juubelituuril saama hakkab.