Selgusid Grammyde nominendid

Aasta salvestis

ABBA "Don't Shut Me Down"

Adele "Easy On Me"

Beyoncé "Break My Soul"

Mary J. Blige "Good Morning Gorgeous"

Brandi Carlile, Lucius "You And Me On The Rock"

Doja Cat "Woman"

Steve Lacy "Bad Habit"

Kendrick Lamar "The Heart Part 5"

Lizzo "About Damn Time"

Harry Styles "As It Was"

Aasta album

ABBA "Voyage"

Adele "30"

Bad Bunny "Un Verano Sin Ti"

Beyoncé "Renaissance"

Mary J. Blige "Good Morning Gorgeous" (Deluxe)

Brandi Carlile "In These Silent Days"

Coldplay "Music Of The Spheres"

Kendrick Lamar "Mr. Morale & The Big Steppers"

Lizzo "Special"

Harry Styles "Harry's House"

Aasta lugu

Gayle "Abcdefu"

Lizzo "About Damn Time"

Taylor Swift "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)"

Harry Styles "As It Was"

Steve Lacy "Bad Habit"

Beyoncé "Break My Soul"

Adele "Easy On Me"

DJ Khaled, Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy "God Did"

Kendrick Lamar "The Heart Part 5"

Bonnie Raitt "Just Like That"

Parim uus artist

Anitta

Omar Apollo

DOMi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Måneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

Parim sooloesitus popis

Adele "Easy On Me"

Bad Bunny "Moscow Mule"

Doja Cat "Woman"

Steve Lacy "Bad Habit"

Lizzo "About Damn Time"

Harry Styles "As It Was"

Parim duo / grupi esitus

ABBA "Don't Shut Me Down"

Camila Cabello, Ed Sheeran "Bam Bam"

Coldplay & BTS "My Universe"

Post Malone & Doja Cat "I Like You (A Happier Song)"

Sam Smith & Kim Petras "Unholy"

Parim traditsiooniline popvokaalalbum

Michael Bublé "Higher"

Kelly Clarkson "When Christmas Comes Around..."

Norah Jones "I Dream Of Christmas (Extended)"

Pentatonix "Evergreen"

Diana Ross "Thank You"

Parim popvokaalalbum

ABBA "Voyage"

Adele "30"

Coldplay "Music Of The Spheres"

Lizzo "Special"

Harry Styles "Harry's House"

Parim tantsu- / elektroonilise muusika salvestis

Beyoncé "Break My Soul"

Bonobo "Rosewood"

Diplo & Miguel "Don't Forget My Love"

David Guetta & Bebe Rexha "I'm Good (Blue)"

Kaytranada, H.E.R. "Intimidated"

Rüfüs Du Sol "On My Knees"

Parim tantsu- / elektroonilise muusika album

Beyoncé "Renaissance"

Bonobo "Fragments"

Diplo "Diplo"

Odesza "The Last Goodbye"

Rüfüs Du Sol "Surrender"

Parim rokklugu

Red Hot Chili Peppers "Black Summer"

Turnstile "Blackout"

Brandi Carlile "Broken Horses"

The War On Drugs "Harmonia's Dream"

Ozzy Osbourne, Jeff Beck "Patient Number 9"

Parim rokkalbum

The Black Keys Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters "The Boy Named If"

Idles "Crawler"

Machine Gun Kelly "Mainstream Sellout"

Ozzy Osbourne "Patient Number 9"

Spoon "Lucifer On The Sofa"

Parim alternatiivmuusika album

Arcade Fire "We"

Big Thief "Dragon New Warm Mountain I Believe In You"

Björk "Fossora"

Wet Leg "Wet Leg"

Yeah Yeah Yeahs "Cool It Down"

Parim R&B lugu

Beyoncé "Cuff It"

Mary J. Blige "Good Morning Gorgeous"

Muni Long "Hrs & Hrs"

Jazmine Sullivan "Hurt Me So Good"

PJ Morton "Please Don't Walk Away"

Parim progressiivse R&B album

Cory Henry "Operation Funk"

Steve Lacy "Gemini Rights"

Terrace Martin "Drones"

Moonchild "Starfruit"

Tank And The Bangas "Red Balloon"

Parim R&B album

Mary J. Blige "Good Morning Gorgeous (Deluxe)"

Chris Brown "Breezy (Deluxe)"

Robert Glasper "Black Radio III"

Lucky Daye "Candydrip"

PJ Morton "Watch The Sun"

Parim räpplugu

Jack Harlow Featuring Drake "Churchill Downs"

DJ Khaled, Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy "God Did"

Kendrick Lamar "The Heart Part 5"

Gunna & Future Featuring Young Thug "Pushin P"

Future Featuring Drake & Tems "Wait For U"

Parim räppalbum

DJ Khaled "God Did"

Future "I Never Liked You"

Jack Harlow "Come Home The Kids Miss You"

Kendrick Lamar "Mr. Morale & The Big Steppers"

Pusha T "It's Almost Dry"

Parim kantrilugu

Maren Morris "Circles Around This Town"

Luke Combs "Doin' This"

Taylor Swift "I Bet You Think About Me (Taylor's Version) (From The Vault)"

Miranda Lambert "If I Was A Cowboy"

Willie Nelson "I'll Love You Till The Day I Die"

Cody Johnson "'Til You Can't"

Parim kantrialbum

Luke Combs "Growin' Up"

Miranda Lambert "Palomino"

Ashley McBryde "Ashley McBryde Presents: Lindeville"

Maren Morris "Humble Quest"

Willie Nelson "A Beautiful Time"

Võitjad selguvad 5. veebruaril toimuval galal. Täispikka nimekirja nominentidest saab vaadata Grammyde kodulehelt.