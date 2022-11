Galerii: jalgpalli MM-il pakuvad sügavaid analüüse Kinoteateri spetsialistid

Erisaadetes analüüsitakse tavaliselt toimunud mänge ja kajastatakse MM-iga kaasnevat melu. 21.-28. novembrini aitab Kinoteater täita need lüngad, mis Aet Süvaril, Marek Lemsalul ja Indrek Zelinskil taktikalaua taga kohmitsedes paratamatult jalgpalli mõtestamisel sisse võivad jääda.

Spordifännidest Henrik Kalmet, Tõnis Niinemets ja Karl-Andreas Kalmet kommenteerivad nii toimunud kui ka algavaid mänge, otsivad üles ja reastavad parimaid hetki staadionilt ning panevad proovile spordivõhiku Kait Kalli teadmised, ennustajavõimed ja kannatuse. Lisaks jalgpallile uurib Kinoteater ka tõsiseid teemasid - kas teoreetiliselt on võimalik, et FIFA on isegi veel korruptiivsem kui Kohtla-Järve linnavalitsus, ning kust tuleb müüt, et sport on kuidagi seotud tervislikkusega.

Kergema meelelahutusena viib Kinoteater endistele ja tegevmängijatele läbi Panso kooli, kus jalgpalluritele õpetatakse neid oskusi, mida tippmängijal samuti vaja läheb, aga mida jalgpallitreenerid neile ei paku: kuidas õigesti hümni laulda, kukkuda ja võitu tähistada. Jalgpallureid õpetab sukelduma nii platsil kui ka mängu peenematesse nüanssidesse Karl-Andreas Kalmet ning mitmed lavakooli õppejõud. Saates on plaanis ka publikumäng ning ennustusvõistlus, kus spordiekspertidega ristab piigid kaheksajalg Kait Kall.

"Jalgpalli MM katarsis" on ETV2 eetris 21.-28. novembrini kell 20.