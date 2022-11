Folkansambel Triuka avaldas esimese lühialbumi "Hõbepurjed"

Ansambli tšellisti Aino Rahel Aimla sõnul on album tervikuna rännak erinevate stiilide ja lugude vahel. "Jätab omamoodi reisi tunde sisse", ütles ta.

Viiuldaja Triin Pihlapi sõnul valmistas kõige suuremat rõõmu lugude läbimäng siis kui seaded valmis said. "Saime lihtsalt nautida enda loodud muusikat," märkis ta.

"Oleme tõesti loonud seaded, mis on keerulised kui ruutvõrrandid ning kui põhiliselt on lood eesti pärimusmuusika varasalvest, siis seadetes segame kokku meloodilisi kadentse klassikalisest muusikast, mõnusaid gruuve rütmimuusikast, lisades neile tummist pärimuse hingust", lisas lõõtsamängija Uku Zolgo.

Triuka on pärimusest ja sügavamast muusikahuvist kantud trio, kes alustas bändina 2022. aasta jaanuaris Eesti Pärimusmuusika Keskuse eksperimendina. Keskuse juhataja Tarmo Noormaa sõnul loodi noortest mängijatest kaks uut bändi, et silmapaistvad muusikud saaksid väljundi ning et bändide maastikul oleks julgelt järelkasvu. "Keskuse põhieesmärkideks algusest peale, on olnud noortele tuule tiibadesse andmine ja neile tugeva edasise platvormi loomine," selgitas Noormaa.

Triuka koosseisu kuuluvad Aino Rahel Aimla (tšello), Triin Pihlap (viiul) ja

Uku Zolgo (eesti lõõts).