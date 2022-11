MoeKunstiKino toob suurele ekraanile dokumentaalid tõelistest ikoonidest

Juba seitsmendat korda toimuv moefilmide festival toob detsembrikuus Tallinnas ja Tartus kinoekraanile dokumentaalfilmid, mille peategelasteks on nii legendaarsed kõrgmoeloojad kui ka ikoonilised persoonid, samuti linastuvad filmid moemaailma pahupoolest.

"Pidin sel aastal päris pikalt mõtlema, kas sellisel perioodil on üldse sünnis moefilmide programmiga publiku ette tulla. Mis tähtsust on moel, kui kusagil on röövitud inimeste meelerahu ja kodud?" rääkis festivali juht Helen Saluveer. "Kuid värskeid filme uurides sain kokku panna sellise valiku, mis sobib praegusesse aega väga hästi ning pakub mitmel moel mõtteainet."

Üheks linastuvaks dokumentaaliks on maailma filmifestivalidel laineid löönud värske linateos printsess Dianast - "The Princess". Saluveeri sõnul ei ole tegemist tüüpilise moedokumentaaliga, kuid film kõnetab sügavalt. "Dianast sirgus printsessiks saades tõeline stiili-ikoon ja see tuleb arhiivkaadritest kokku pandud filmis väga hästi välja," lisas ta. Linastustele teeb sissejuhatuse moelooja Lilli Jahilo.

MoeKunstiKino seansid toimuvad 13.-18. detsembrini kinos Sõprus Tallinnas ja Elektriteatris Tartus. Kõik filmid linastuvad ingliskeelsena või ingliskeelsete subtiitritega.