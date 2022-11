Uus dokumentaalfilm räägib loo Elton Johni ja Paul McCartney muusika salvestusstuudiost

Disney+ uus dokumentaalfilm kajastab Londoni muusika salvestusstuudiot Abby Road Studios, mis kuulub Universal Music Groupile ning kus on aastate vältel palju maailmakuulsaid hitte loodud.

"Kui sa sisened kohta, millel on nii palju ajalugu, siis tundub see justkui pühalik," kommenteeris John filmi värskes treileris. "​Inimesed tahavad siia tulla. Nad tahavad Abbey Roadi sound'i."

"If These Walls Could Sing" valmib stuudio 90. sünnipäeva puhul ning dokumentaalfilmis saab näha lisaks Johnile ja McCartneyle veel Ringo Starri, Nile Rodgerist, Noel Gallagheri, Roger Waterist, Celestet ja George Lucast.

"Siin on nii palju hitte loodud," sõnas Nile Rodgers. "Inimesed ei usu, et need loodi lihtsalt kogemata."

Film esilinastub Disney+ voogedastusplatvormil 16. detsembril.